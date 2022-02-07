Эффективность вакцины Pfizer для детей оказалась ниже 60%

Ранее была подана заявка на одобрение препарата в США

Как пишет в понедельник со ссылкой на источник портал Axios, эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 2 до 4 лет составила лишь 57%.

Уточняется, что эффективность препарата для малышей от 6 месяцев до 2 лет оказалась на уровне 50%. В настоящее время Pfizer и BioNTech тестируют применение третьей дозы вакцины.

Ранее компании подали заявку на одобрение в США препарата для профилактики COVID-19 для детей до 5 лет.

Как прежде сообщил Российский фонд прямых инвестиций, разработанная в центре имени Гамалеи вакцина против коронавируса "Спутник V" показала вирусонейтрализующую активность против штамма "омикрон". Эффективность оказалась вдвое выше, чем у Pfizer.

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