Эффективность вакцины Pfizer для детей оказалась ниже 60%

Ранее была подана заявка на одобрение препарата в США
Как пишет в понедельник со ссылкой на источник портал Axios, эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 2 до 4 лет составила лишь 57%.
Уточняется, что эффективность препарата для малышей от 6 месяцев до 2 лет оказалась на уровне 50%. В настоящее время Pfizer и BioNTech тестируют применение третьей дозы вакцины.
Ранее компании подали заявку на одобрение в США препарата для профилактики COVID-19 для детей до 5 лет.
Как прежде сообщил Российский фонд прямых инвестиций, разработанная в центре имени Гамалеи вакцина против коронавируса "Спутник V" показала вирусонейтрализующую активность против штамма "омикрон". Эффективность оказалась вдвое выше, чем у Pfizer.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram