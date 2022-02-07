В Думе предложили выдавать субсидии на оплату ЖКУ по одному документу

В настоящее время процесс получения субсидий достаточно трудоемкий

Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России следует осуществлять по одному заявлению. Такое мнение в понедельник, 7 февраля, озвучила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Депутат отметила, что в настоящее время россияне, которые по уровню доходов могут претендовать на субсидии, зачастую не могут их получить, потому что это достаточно сложный трудоемкий процесс, который требует сбора большого количества документов.

Разворотнева предложила выдавать субсидию на основании одного заявления, а все остальные документы собирать в рамках межведомственного взаимодействия с соответствующими ведомствами. Это позволило бы существенно увеличить количество получателей субсидий и помогло бы тем, кто реально в этом нуждается, подчеркнула парламентарий.

Разворотнева также напомнила, что субсидии выдаются в зависимости от того, какую долю своих доходов семья тратит на оплату ЖКУ. В большинстве регионов семья может претендовать на субсидии, если тратит на коммуналку более 22% своих доходов. Вопрос о снижении этого порога в Госдуме обсуждается давно, внесен соответствующий законопроект, однако в федеральном бюджете на ближайшие три года деньги на эти цели не были заложены, цитирует депутата ТАСС.

Ранее сообщалось, что на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в регионах российские власти направят 20 миллиардов рублей в 2022 году. Всего в течение четырех лет на эти цели выделят до 150 миллиардов рублей.

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