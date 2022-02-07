Вторая за сутки группа десантников США высадилась на границе с Украиной

В Польшу прибывают подразделения 82-й дивизии Армии США

Вторая за сутки группа американских десантников из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибыла в Польшу. Ее доставил военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III, который ранее вылетел с базы Форт-Брегг в штате Северная Каролина.

Самолет приземлился в аэропорту польского города Жешув, в 90 км от границы с Украиной. Ранее в аэропорту Жешув-Ясенка уже совершил посадку первый C-17A Globemaster III с американскими десантниками, также прибывший из Форт-Брегга.

Пентагон намерен разместить в польском городе в общей сложности 1,7 тысячи американских десантников. Передовая группа военных США прибыла в Польшу днем ренее. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику, передает "Интерфакс".

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