Нидерланды обвинили Россию в слежке за компаниями

Запад "шокирован" таким развитием событий

Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов Эрик Акербум заявил в интервью FD, что спецслужбы России и Китая через сеть LinkedIn пытаются выведать коммерческие тайны голландских высокотехнологичных компаний.

"Речь идет о людях, которые имеют доступ к особым технологическим знаниям", - уточнил глава AIVD.

По его словам, шпионы представляются учеными, консультантами или рекрутерами, а затем, установив доверительные отношения, посредством шантажа или подкупа получают конфиденциальную информацию.

Как заметил Акербум, на Западе "шокированы" количеством успешных операций.

При этом никаких доказательств своих слов начальник голландской разведки не привел. Москва пока не прокомментировала его заявления.

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