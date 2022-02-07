Поклонская рассказала о первом дне в Россотрудничестве

Ранее был отменен ее отъезд послом в Кабо-Верде
Наталья Поклонская сообщила в понедельник, что приступила к работе в качестве заместителя главы Россотрудничества.
"Мне поручены защита прав соотечественников за рубежом и управление в сфере культуры и искусства. Сегодня вечером буду знакомиться с коллективом управления по культуре. А сейчас организационные вопросы решаются и рассматриваются", - приводит слова Поклонской ТАСС.
Она добавила, что работает в очном режиме, а в ближайшие дни должна представить руководителю Россотрудничества Евгению Примакову свои планы и наработки.
Как уточнила Поклонская, от первого рабочего дня на новом месте у нее сложились самые положительные впечатления.
Ранее Поклонская была освобождена от обязанностей посла России в Кабо-Верде по личным причинам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram