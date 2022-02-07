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Поклонская рассказала о первом дне в Россотрудничестве

15:59
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Ранее был отменен ее отъезд послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская сообщила в понедельник, что приступила к работе в качестве заместителя главы Россотрудничества.
Поклонская посоветовала не верить мужчинам

"Мне поручены защита прав соотечественников за рубежом и управление в сфере культуры и искусства. Сегодня вечером буду знакомиться с коллективом управления по культуре. А сейчас организационные вопросы решаются и рассматриваются", - приводит слова Поклонской ТАСС.

Она добавила, что работает в очном режиме, а в ближайшие дни должна представить руководителю Россотрудничества Евгению Примакову свои планы и наработки.

Как уточнила Поклонская, от первого рабочего дня на новом месте у нее сложились самые положительные впечатления.

Ранее Поклонская была освобождена от обязанностей посла России в Кабо-Верде по личным причинам.

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