Западные СМИ негодуют из-за успеха россиян на Олимпиаде

В копилке нашей сборной уже семь медалей

Россия - первая по количеству медалей на зимней Олимпиаде в Пекине. Идет третий день соревнований, а наша сборная уже произвела настоящий фурор. В копилке россиян - два золота, три серебра и две бронзы. Победу в командном турнире по фигурному катанию России принесла Камила Валиева. Она стала первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок на Олимпийских играх. И в понедельник Россия завоевала первую в своей истории медаль в прыжках с трамплина.

Фигуристке, которая вывела нашу сборную в лидеры командного фигурного катания, всего 15. Камила Валиева волнуется перед телекамерами. Зато на льду равных ей нет. Это выступление войдет в историю спорта. До Валиевой четверной прыжок на Олимпиаде из женщин не выполнял никто. Не обошлось без падений. Но как настоящая чемпионка, она собралась и взяла награду высшей пробы.

Поздравления нашей сборной звучат как от первых лиц страны, так и коллег. Они, как никто другой, знают, какими неимоверными усилиями завоевывается олимпийское золото.

"Там стоят на пьедестале олимпийские чемпионы! Вы представляете! Мы безумно за вас переживали. Вы молодцы!" – говорит двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Золотая медаль в копилке нашей сборной появилась благодаря командной работе целого ряда спортсменов. Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Еще одно спортивное чудо - прыжки с трамплина. Наши прыгуны показали лучший за 54 года результат и смогли взлететь до олимпийского серебра и первой в истории страны медали в этом виде.

Накануне российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов были награждены золотой и серебряной медалью Олимпийских игр в Пекине по итогам скиатлона. Всего в копилке нашей сборной 7 медалей. По количеству наград мы на первом месте. Западные телеканалы негодуют:

"Александр Большунов взял золото на Олимпиаде. Но проблема в том, что его, как и всех русских, вообще на ней не должно быть. На финише Большунов размахивал большим флагом, но этот флаг не был российским. Это флаг Олимпийского комитета России с олимпийскими кольцами, хотя там и заметны цвета российского триколора. И это сбивает с толку".

Это статья журналиста из Норвегии. Автор - представитель той самой страны, чьи спортсмены-лыжники сплошь астматики, вместо того, чтобы лечиться дома, рвутся покорять олимпийские вершины. Правда, не наравне со здоровыми соперниками. А вооружившись справками, позволяющими принимать препараты, которые для остальных считаются допингом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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