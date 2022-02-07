"Конвой свободы" в Канаде вышел из-под контроля

Волнения уже докатились до Торонто

Тревожной остаётся эпидобстановка за рубежом, но, несмотря на пугающие цифры, в ряде стран анонсировали смягчение ограничений, введённых для сдерживания распространения инфекции. Власти отступили под давлением противников вакцинации, которые едва ли не ежедневно устраивают митинги в крупнейших городах мира. Так, в столице Канады из-за протестов объявили чрезвычайное положение.

Протесты в Канаде местные власти уже назвали серьёзным социальным потрясением. Мэр Оттавы даже объявил чрезвычайное положение из-за того, что так называемый "Конвой свободы", который организовали водители грузовиков, полностью вышел из-под контроля.

Дальнобойщики протестуют с 29 января. Они не согласны с обязательной вакцинацией для шофёров, которые работают на международных перевозках. Профсоюз обратился к местным властям с требованием отмены этого условия. Но не только не получил поддержки, так ещё и премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал митингующих маргинальным меньшинством, расистами и экстремистами.

Мэр Оттавы Джим Ватсон жалуется - в столице митингующих уже больше, чем полицейских. Однако какие действия будут предпринимать местные власти, не уточнил. Ежедневно в акциях протеста принимают участие более семи тысяч человек. И напряжение только растёт. Волнения уже докатились до Торонто и Квебека.

Всё началось со скромного автопробега парочки грузовиков. Они ездили по дорогам Канады с плакатами на бортах и сигналили в знак протеста. Но с каждым часом количество приверженцев этого движения нарастало, как снежный ком. В конечном итоге, участники акции начали перекрывать трассы, строить баррикады и в результате парализовали работу Оттавы.

Тем временем в поддержку митингующих за последние два дня собрали уже порядка четырёх миллионов долларов. Это не считая собранных в первые дни протеста восьми миллионов, которые уже заблокировали местными властями на специально созданной в интернете платформы для сбора средств.

На улицах же правительство мобилизует полицию и ужесточает меры воздействия на протестующих. Сегодня планировалось начать отгонять тягачи на штрафстоянки. Но в последний момент от этой идеи отказались, чтобы избежать столкновений с демонстрантами.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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