Появились новые подробности убийства "Мисс Кузбасс – 2010"

Показания дал главный подозреваемый

Следственный комитет раскрыл новые подробности резонансной истории об убийстве "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Поповой. Опубликованы кадры, на которых главный подозреваемый - супруг жертвы, бывший вице-мэр Новокузнецка - показал, как избавился от тела. Свою вину он признал не сразу. Поначалу пытался обставить всё так, будто его жена исчезла во время заграничной поездки, и даже заявил о пропаже в полицию. Мужчина даже сфабриковал улики в подтверждение придуманной им версии, но просчитался.

Это кадры следственного эксперимента, во время которого арестованный по подозрению в убийстве Александр Попов показывает, где закопал тело супруги. Дерево в виде рогатки рядом с дорогой - как ориентир на местности. Спустя несколько часов в указанном месте эксперты нашли тело Ксении Поповой, в девичестве Сапожковой. Подозреваемый совершенно спокойно рассказывает, как после убийства, предположительно, во время ссоры, избавлялся от улик.

Семейная пара Поповых из Новокузнецка. Александр работал там главой одного из районов города и даже был заместителем мэра. Ксения - победительница регионального конкурса красоты.

Одни говорили - они не пара. Красавица и чиновник. Были те, кто верил в любовь. Семейная пара переехала в Москву. Попов устроился на работу в метро. Стал заместителем начальника отдела.

"В январе 2022 года мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что ещё в августе 2021 года его супруга уехала в неизвестном направлении. В дальнейшем мужчина пояснил, что жена выходит с ним на связь через социальные сети и сообщает, что находится за пределами Российской Федерации на отдыхе", - рассказали следователи.

Журналисты смогли найти друзей Ксении, которые рассказали, что погибла она, скорее всего, ещё летом прошлого года. Именно с того времени её поведение в социальных сетях стало странным.

Тревогу забили друзья и мама. Полицейские установили, что за границу Сапожкова не выезжала. А потом на допросе её муж сознался в убийстве и рассказал, что полгода с аккаунта Ксении общался с родными и знакомыми, чтобы замести следы. Сначала заявил: тело супруги выбросил в реку. Потом от показаний отказался. Был арестован судом. Теперь всё-таки указал место, где закопал тело и начал сотрудничать со следствием. Причина скандала, в ходе которого женщина и была убита, пока следствием не называется.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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