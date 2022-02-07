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Спасение попавшего в снежную яму ребенка в Сочи попало на видео

18:11
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Он не пострадал

Появились кадры спасения ребёнка в горах Сочи. Юный лыжник, которому на вид не больше 10 лет, катался один вне основной трассы, не заметил расщелину и провалился в яму глубиной около двух метров.

Более получаса мальчик звал на помощь, пока его не услышали двое сноубордистов и их инструктор, которые проезжали мимо места происшествия. Они, не задумываясь, бросились вытаскивать ребёнка. При этом снег пришлось раскидывать руками, сообщает "ТВ Центр".

К счастью, мальчик не пострадал. Медицинская помощь ему не понадобилась. До сих пор не известно, почему ребёнок оказался один на склоне и где были его родители в момент падения.

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