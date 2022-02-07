Ученые нашли способ снизить риск смерти от ковида в 10 раз

Всё дело в витамине D

Израильские ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи установили, что недостаток в организме витамина D в разы повышает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19, передает Times of Israel.

"Мы увидели поразительную разницу в шансах стать тяжелым пациентом, когда у вас есть нехватка витамина D и когда у вас ее нет", - заявил доктор Амиэль Дрор.

По его словам, данные актуальны и для штамма "омикрон".

Как объяснил специалист, витамин D усиливает защиту организма от вирусных патогенов, проникающих через дыхательную систему.

По результатам исследования, от коронавируса умерли только 3% пациентов из группы тех, у кого не было дефицита витамина D.

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