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Названа помогающая предотвратить инсульт привычка

16:35
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Более высокая температура провоцирует расширение кровеносных сосудов

Ученые из Гарвардского университета установили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта существенно сокращается, если регулярно принимать ванну, пишет Daily Express.
Названы симптомы немого инсульта

По итогам исследований специалисты выяснили, что принимающие ванну почти каждый день на 28% реже сталкиваются с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26% - с инсультом.

"Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление", - отметил доктор Адольфа Хаттер.

Кроме того, в материале упоминается, что благотворно сказывается на состоянии здоровья и посещение сауны. Это помогает снизить уровень холестерина и избежать воспалений.

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