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Россия выиграла первую в истории олимпийскую медаль в прыжках с трамплина

16:45
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Серебро в соревнованиях смешанных команд

В соревнованиях смешанных команд по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала серебро.

В составе команды выступали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. По итогам четырех попыток они набрали 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении (1001,5 балла), третьи - канадцы (855,6).

Прежде у России не было олимпийских медалей в этом виде. В 2006 году в Турине Дмитрий Васильев лидировал после первой попытки, но в итоге занял девятое место. Что касается СССР, на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле чемпионом стал советский спортсмен Владимир Белоусов.

В общем зачете в Пекине Россия пока вторая с двумя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами. 

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