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В Лондоне и Эдинбурге в честь Елизаветы II устроили орудийные салюты

17:11
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Стрельба велась из орудий времен Первой мировой войны

В честь 70-летия царствования Елизаветы II в Лондоне и Эдинбурге военные устроили орудийные салюты, передает Sky News.

Уточняется, что установленные в королевском парке Вестминстера пушки дали 41 залп.

Церемонию стрельбы из орудий времен Первой мировой войны провел отряд королевской конной артиллерии. Эти же орудия использовались во время коронации Елизаветы II.

Подготовка к салюту продолжалась с 4 утра понедельника.

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