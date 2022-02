В Лондоне и Эдинбурге в честь Елизаветы II устроили орудийные салюты

В честь 70-летия царствования Елизаветы II в Лондоне и Эдинбурге военные устроили орудийные салюты, передает Sky News.

Уточняется, что установленные в королевском парке Вестминстера пушки дали 41 залп.

Церемонию стрельбы из орудий времен Первой мировой войны провел отряд королевской конной артиллерии. Эти же орудия использовались во время коронации Елизаветы II.

Подготовка к салюту продолжалась с 4 утра понедельника.

Gun Salutes are underway in Green Park to mark Her Majesty's 70 years on the throne.#PlatinumJubilee @RoyalFamily @KingsTroopRHA pic.twitter.com/SagEKWoVJi