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Ввод жилья в России вырос на 13%

17:19
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Показатель за год - 92,6 миллиона квадратных метров

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на совещании правительства в понедельник, что по итогам 2021 года объем ввода жилья в России составил 92,6 миллиона квадратных метров.
Мутко дал прогноз по росту цен на жилье в 2022 году

"Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза. Это на 13% превышает показатели 2020 года", - цитирует заместителя главы кабмина ТАСС.

Он уточнил, что такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей (почти 10 миллионов человек).

По словам Хуснуллина, в целом за 2021 год введено 43,5 миллиона квадратных метров многоквартирных домов и 49,1 миллиона квадратов индивидуальных жилых строений.

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