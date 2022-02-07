Ввод жилья в России вырос на 13%

Показатель за год - 92,6 миллиона квадратных метров
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на совещании правительства в понедельник, что по итогам 2021 года объем ввода жилья в России составил 92,6 миллиона квадратных метров.
"Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза. Это на 13% превышает показатели 2020 года", - цитирует заместителя главы кабмина ТАСС.
Он уточнил, что такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей (почти 10 миллионов человек).
По словам Хуснуллина, в целом за 2021 год введено 43,5 миллиона квадратных метров многоквартирных домов и 49,1 миллиона квадратов индивидуальных жилых строений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram