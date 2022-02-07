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В Польше появятся кибервойска

17:43
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Подразумеваются в том числе наступательные действия

Министерство обороны Польши сообщило о создании в стране войск киберпространства.

"8 февраля министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооруженных сил Польши - войск обороны киберпространства", - сказано в сообщении.

Концепция была утверждена еще в феврале 2019 года. Тогда же стартовал процесс создания нового компонента Вооруженных сил, который получит аббревиатуру WOC.

Войска обороны киберпространства будут использоваться для "проведения полного спектра действий". Подразумевается в том числе оборонительные, наступательные и разведывательные операции.

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