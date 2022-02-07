Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Встреча лидеров состоится в Кремле

В понедельник в Россию прилетел Эммануэль Макрон. Самолёт президента Франции приземлился в подмосковном аэропорту "Внуково". Кортеж направляется в Кремль на встречу с Владимиром Путиным, сообщает "ТВ Центр".

Как ранее отметил пресс-секретарь президента, основными темами беседы лидеров двух стран станут напряжённость в Европе и российские предложения по гарантиям безопасности.

По словам Дмитрия Пескова, ожидать серьёзного изменения текущей ситуации в мире после одной встречи двух президентов не стоит, поскольку отношения между Россией и Европой сейчас слишком сложные.

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