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Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным

17:46
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Встреча лидеров состоится в Кремле

В понедельник в Россию прилетел Эммануэль Макрон. Самолёт президента Франции приземлился в подмосковном аэропорту "Внуково". Кортеж направляется в Кремль на встречу с Владимиром Путиным, сообщает "ТВ Центр".
Кремль поделился ожиданиями от встречи Путина и Макрона

Как ранее отметил пресс-секретарь президента, основными темами беседы лидеров двух стран станут напряжённость в Европе и российские предложения по гарантиям безопасности.

По словам Дмитрия Пескова, ожидать серьёзного изменения текущей ситуации в мире после одной встречи двух президентов не стоит, поскольку отношения между Россией и Европой сейчас слишком сложные.

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