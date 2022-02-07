Росприроднадзор проверит информацию о сбросе грязного снега в Охту

Ведомство подготовило запрос в местную администрацию

Пресс-служба Росприроднадзора сообщила в понедельник о проведении Северо-Западным управлением ведомства проверки по факту возможного сброса с проезжей части в реку Охта в районе города Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области грязного снега.

"На фотографии, выполненной очевидцем, зафиксирован трактор на проезжей части, который, зачерпнув снег с обочины, развернул ковш в сторону водного объекта", - сказано в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

Сбрасывать снег в реки нельзя, напомнили в Росприроднадзоре, за это полагается штраф до 300 тысяч рублей.

Росприроднадзор подготовил запрос в местную администрацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram