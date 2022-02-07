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Минздрав разрешил исследования "КовиВака" с участием детей

18:16
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Участие в испытаниях примут 1050 добровольцев

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 "КовиВак" с участием детей.
Названа оптимальная частота вакцинации от коронавируса

"Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "Ковивак", - сказано в сообщении в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Участие в испытаниях примут 1050 добровольцев. Завершить исследование планируется в декабре 2022 года.

"КовиВак" - инактивированная цельновирионная вакцина, состоит она из двух прививок с разницей в две недели. Была зарегистрирована Минздравом 19 февраля 2021 года. В 2022-м планируется выпуск до 20 миллионов доз вакцины.

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