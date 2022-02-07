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Жертвами циклона "Батсираи" на Мадагаскаре стали десятки человек

18:35
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Еще 55 тысяч человек покинули свои дома

Агентство Agence France-Presse сообщило в понедельник, что число погибших на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Батсираи" увеличилось до 20 человек.
Число жертв крушения судна у Мадагаскара возросло до 85

"Еще 55 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома", - уточняется в сообщении.

Сейчас скорость ветра в эпицентре циклона ослабла. "Батсираи", по заявлению экспертов, более не представляет угрозы.

Основной удар стихии пришелся на восточные малонаселенные районы острова. Размер ущерба посевам определяется.

В настоящее время эпицентр циклона движется на юг, к Антарктиде.

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