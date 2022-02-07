Жертвами циклона "Батсираи" на Мадагаскаре стали десятки человек

Еще 55 тысяч человек покинули свои дома
Агентство Agence France-Presse сообщило в понедельник, что число погибших на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Батсираи" увеличилось до 20 человек.
"Еще 55 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома", - уточняется в сообщении.
Сейчас скорость ветра в эпицентре циклона ослабла. "Батсираи", по заявлению экспертов, более не представляет угрозы.
Основной удар стихии пришелся на восточные малонаселенные районы острова. Размер ущерба посевам определяется.
В настоящее время эпицентр циклона движется на юг, к Антарктиде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram