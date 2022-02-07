"Накопилось много вопросов": в Кремле начались переговоры Путина и Макрона

Главной темой беседы лидеров станет напряженность в Европе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали переговоры в Кремле. Путин в начале встречи заявил об обилии вопросов, которые необходимо обсудить. По словам российского лидера, у Москвы и Парижа есть общая озабоченность по поводу происходящего в сфере безопасности в Европе.

При этом Путин отметил усилия Макрона в урегулировании конфликта на Украине. Глава российского государства подчеркнул, что Франция в последние десятилетия принимает самое активное участие в решении вопросов европейской безопасности, передает ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что главными темами беседы президентов станут напряженность в Европе, а также российские предложения по гарантиям безопасности.

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