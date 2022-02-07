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Макрон на встрече с Путиным заявил о начале пути деэскалации

18:54
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Лидеры России и Франции проводят переговоры в Кремле

В понедельник в Кремле проходят переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. В ходе открытой для прессы части беседы французский лидер выразил уверенность в том, что сегодняшний разговор может начать путь деэскалации в вопросах гарантий безопасности для России со стороны Запада, передает РИА "Новости".
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Как подчеркнул Макрон, необходимо, чтобы в вопросе безопасности все повели себя ответственно, диалог имеет ключевую роль для всей Европы. По словам президента Франции, им с Путиным нужно найти совместный ответ, который позволит "избежать войны".

"Критическая ситуация в Европе, конечно, сегодня нас обоих беспокоит. Наш континент в критической ситуации, поэтому надо, чтобы мы все вели себя ответственно", - сказал Макрон.

Путин, в свою очередь, заметил, что у России и Франции общая озабоченность в сфере безопасности.

"Вижу, сколько усилий Макрон прилагает для решения внутриукраинского кризиса, других проблем безопасности, рад возможности обсудить идеи на этот счет лично", - добавил глава российского государства.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

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