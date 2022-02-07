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Блогеру Хованскому продлили меру пресечения

19:06
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Его задержали в начале июня 2021 года

Суд в Санкт-Петербурге продлил блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе.
Блогера-миллионника из Instagram объявили в розыск

"Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому сроком по 08.04.2022", - сказано в сообщении.

Сам блогер просил не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета. В этом ему было отказано.

Хованского задержали в начале июня 2021 года по делу об оправдании терроризма. Блогер исполнил в Сети песню о теракте в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году. После ареста Хованский назвал свое выступление "ужасной ошибкой".

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