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Швеция отменяет ограничения на въезд

19:42
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Соответствующее решение было принято правительством королевства

Как сообщило в понедельник Шведское радио, власти Швеции снимают запрет на въезд в страну.
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Соответствующее решение было принято правительством королевства 7 февраля.

Согласно постановлению, уже со среды жители ЕС, Европейской экономической зоны и Северной Европы смогут въезжать в Швецию без ковид-паспортов. Для остальных стран снятие запрета произойдет 31 марта.

С 9 февраля в Швеции отменяются все коронавирусные ограничения. Двумя дозами вакцины в королевстве привито 83,7% жителей старше 12 лет.

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