Швеция отменяет ограничения на въезд

Соответствующее решение было принято правительством королевства
Как сообщило в понедельник Шведское радио, власти Швеции снимают запрет на въезд в страну.
Соответствующее решение было принято правительством королевства 7 февраля.
Согласно постановлению, уже со среды жители ЕС, Европейской экономической зоны и Северной Европы смогут въезжать в Швецию без ковид-паспортов. Для остальных стран снятие запрета произойдет 31 марта.
С 9 февраля в Швеции отменяются все коронавирусные ограничения. Двумя дозами вакцины в королевстве привито 83,7% жителей старше 12 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram