В "Пятерочке" тщательно следят за соблюдением антиковидных мер

Тележки, кассы и терминалы регулярно дезинфицируют

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной, однако есть тенденция к стабилизации, заявили в понедельник в Роспотребнадзоре. В этих условиях ведомство призывает к строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер на транспорте, объектах общепита и в магазинах. Как выполняют требования в одной из торговых сетей?

Торговые сети внедряют в работу всё больше современных технологий, чтобы защитить покупателей от коронавируной инфекции. Однако пожилые люди не часто владеют гаджетами и приложениями. Ритейлер "Пятёрочка" предлагает пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями особые условия для похода в магазин.

"Для наших покупателей старшего возраста предусмотрены специальные часы с открытия магазина до 13 часов ежедневно. О чём мы информируем наших посетителей через радио "Голос "Пятёрочки", через приложение и внутреннюю наружную рекламу. В эти часы у нас предоставляется скидка. В этот период наименьший контакт происходит между гостями, посетителями наших магазинов", - рассказал операционный директор торговой сети "Пятёрочка" Владимир Осипов.

В торговой сети тщательно следят за всеми мерами профилактики. На входе - бесплатные санитайзеры и СИЗы. Тележки, кассы и терминалы дезинфицируют раз в час. Рециркуляторы очищают воздух. И так - в каждом магазине. Заботятся в "Пятёрочке" и о здоровье штата. Это 260 тысяч работников по всей стране.

"Когда сотрудники приходят на работу, измеряем температуру обязательно. С признаками простуды на работу не допускаются. Сотрудники ходят в масках и перчатках обязательно. Средства дезинфекции у них постоянно с собой. Сотрудникам каждый час даются дополнительные 5 минут отдыха, чтобы они поменяли маски, перчатки, передохнули", - отметила заместитель директора магазина "Пятёрочка" Саида Магомедова.

Кроме того, с началом пандемии магазин запустил собственную доставку. Также, чтобы сократить контакты между людьми, торговые точки активно оборудуют кассами самообслуживания.

Ксения Игнатова, Вадим Тищенко и Сергей Волошин, "ТВ Центр".

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