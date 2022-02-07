В Москве задержали шестерых кибермошенников

Они занимались неправомерным переводом денежных средств

В Москве были задержаны шестеро подозреваемых в кибермошенничестве, в ближайшее время им изберут меру пресечения, передает "Интерфакс".

"Задержанные не входили в какую-либо хакерскую группу, а объединились для совершения преступления в сфере международных платежей", - сообщили в Тверском суде столицы.

По данным следствия, злоумышленники занимались неправомерным переводом денежных средств посредством интернета.

Сумму ущерба в суде не уточнили. Кибермошенникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом.

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