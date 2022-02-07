Постпред России при ООН Небензя заразился коронавирусом

Он находятся на самоизоляции

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство нашей страны при ООН, сейчас он находятся на самоизоляции. К очной работе Небензя вернется, когда результат теста на ковид будет отрицательным.

"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН", - сообщает постпредство.

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