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Постпред России при ООН Небензя заразился коронавирусом

20:18
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Он находятся на самоизоляции

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство нашей страны при ООН, сейчас он находятся на самоизоляции. К очной работе Небензя вернется, когда результат теста на ковид будет отрицательным.

"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН", - сообщает постпредство.

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