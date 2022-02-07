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Супруга рассказала о состоянии заразившегося ковидом Эрдогана

20:28
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Президент Турции пока работает удаленно

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган рассказала, как чувствует себя заразившийся COVID-19 глава государства.

"После того как наши тесты на COVID-19 оказались положительными, мы с Тайипом продолжаем отдыхать дома и работать удаленно. Слава Богу, у нас все хорошо", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что Эрдоган и его жена заразились омикрон-штаммом коронавируса. Турецкий лидер сообщал, что в ближайшие дни будет работать удаленно.

За несколько дней до этого Эрдоган был с визитом в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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