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Регина Тодоренко сообщила "неприятное известие"

20:55
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

По ее словам, "ковид подкрался незаметно"

Телеведущая Регина Тодоренко в сторис своего Instagram-аккаунта поделилась новостью – она заразилась коронавирусом. В посте она приложила фотографию с результатами теста на ковид.

"Делюсь с вами неприятными известиями. Ковид подкрался незаметно", - рассказала телеведущая.

В марте прошлого года Регина Тодоренко призналась подписчикам, что страдает от неизлечимой болезни. Телеведущая тогда показала кадры из клиники, в которую пришла на процедуры.

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