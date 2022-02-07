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Глава МИД Германии отменила встречу с Зеленским

20:57
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Встречи не являются самоцелью, заметила Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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"Наша поездка была запланирована совместно с французским коллегой, в ходе нее мы бы и встретились с президентом. Планы с французской стороны оказались другими", - объяснила она (цитата по ТАСС).

При этом Бербок добавила, что "встречи не являются самоцелью".

На ситуацию отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого", - сказал он.

Кроме того, дипломат призвал не воспринимать отсутствие этой встречи как политический сигнал.

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