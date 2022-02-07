Глава МИД Германии отменила встречу с Зеленским

Встречи не являются самоцелью, заметила Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Наша поездка была запланирована совместно с французским коллегой, в ходе нее мы бы и встретились с президентом. Планы с французской стороны оказались другими", - объяснила она (цитата по ТАСС).
При этом Бербок добавила, что "встречи не являются самоцелью".
На ситуацию отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого", - сказал он.
Кроме того, дипломат призвал не воспринимать отсутствие этой встречи как политический сигнал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram