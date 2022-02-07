ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС и США намерены сотрудничать в газовой сфере

21:31
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

На Западе считают, что Россия может прекратить поставки

В ближайшее время Соединенные Штаты и Евросоюз намерены сделать заявление о сотрудничестве в сфере газа, пишет в понедельник агентство Reuters.

Орбан попросил Путина увеличить поставки российского газа в Венгрию
В Австрии отметили надежность "Газпрома" как партнера

"ЕС и США намерены вместе работать над тем, чтобы мировые рынки СПГ имели возможность обеспечить дополнительные и разноплановые поставки на случай перебоев с трубопроводным газом в краткосрочной перспективе", - сказано в проекте.

Там также говорится, что в долгосрочной перспективе Европа стремится достичь нулевых углеродных выбросов. К 2050 году предполагается отказ от газа.

Ранее ЕС и США обратились к ряду азиатских и африканских стран с просьбой увеличить объемы СПГ для Европы, если Россия прекратит поставки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Газовая магистраль
Газовая магистраль
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.