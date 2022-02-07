ЕС и США намерены сотрудничать в газовой сфере

На Западе считают, что Россия может прекратить поставки

В ближайшее время Соединенные Штаты и Евросоюз намерены сделать заявление о сотрудничестве в сфере газа, пишет в понедельник агентство Reuters.

"ЕС и США намерены вместе работать над тем, чтобы мировые рынки СПГ имели возможность обеспечить дополнительные и разноплановые поставки на случай перебоев с трубопроводным газом в краткосрочной перспективе", - сказано в проекте.

Там также говорится, что в долгосрочной перспективе Европа стремится достичь нулевых углеродных выбросов. К 2050 году предполагается отказ от газа.

Ранее ЕС и США обратились к ряду азиатских и африканских стран с просьбой увеличить объемы СПГ для Европы, если Россия прекратит поставки.

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