Путин отметил усилия Франции для обеспечения безопасности в Европе

Лидеры встречаются в Кремле

В Кремле продолжается встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. Лидеры России и Франции обсуждают развитие двусторонних отношений, а также наиболее актуальные международные вопросы.

Во время приветствия из-за предосторожности в связи с пандемией коронавируса президенты отказались от рукопожатия, а сами переговоры проходят за большим овальным столом с соблюдением необходимой дистанции. Но атмосфера встречи от этого менее доброжелательной не стала. Собеседники обращаются друг к другу на "ты".

"Мы не встречались уже два года. И, конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате. Но всё-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте. Более того, объём товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос. Если в пандемийный период он упал на 15 процентов, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70 процентов и достиг допандемийного уровня и даже чуть-чуть, по-моему, превысил", - отметил Путин.

Среди центральных тем встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона - российские предложения по гарантиям безопасности в Европе и ситуация на юго-востоке Украины. Президент России поблагодарил своего французского коллегу за то, что его страна неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений для выхода из украинского кризиса, а также в сфере обеспечения европейской безопасности, сообщает "ТВ Центр".

"Я вижу, сколько усилий нынешнее руководство Франции и лично президент Франции предпринимает для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьёзную историческую перспективу и решению вопросов, которые тесно связаны с первой частью, а именно, с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны", - сказал Путин.

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