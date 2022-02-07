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Корабли Северного флота вошли в Средиземное море

22:02
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Ведутся масштабные учения

Корабли Северного флота вошли в Средиземное море через Гибралтарский пролив для учений, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу.

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Уточняется, что речь идет об отряде боевых кораблей в составе фрегата "Адмирал Касатонов", ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

Экипажам предстоит отработать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.

В январе-феврале проводится серия маневров под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Цель - отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане.

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