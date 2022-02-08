Путин оценил встречу с Макроном

Лидеры обсудили гарантии безопасности

Переговоры с Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Франции в Кремле.

Путин рассказал, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы по гарантиям безопасности. Президент России отметил, что Киев взял курс на демонтаж минских соглашений и игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Переговоры Путина и Макрона продлились пять часов. В начале встречи российский лидер отметил усилия Франции для обеспечения безопасности в Европе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram