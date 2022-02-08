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Путин оценил встречу с Макроном

00:26
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Лидеры обсудили гарантии безопасности

Переговоры с Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Франции в Кремле.

Путин рассказал, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы по гарантиям безопасности. Президент России отметил, что Киев взял курс на демонтаж минских соглашений и игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Переговоры Путина и Макрона продлились пять часов. В начале встречи российский лидер отметил усилия Франции для обеспечения безопасности в Европе.

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