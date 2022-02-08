Байден пообещал остановить "Северный поток - 2" в случае нападения России на Украину

Заявление прозвучало после переговоров с канцлером Германии

Российский газопровод "Северный поток — 2" не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам Байдена, "если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока 2" больше не будет". Американский лидер пообещал, что "мы сможем это сделать".

Байден напомнил, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ, поскольку "Россия опирается на это, это по сути единственное, что у нее есть, если говорить об экспорте". В случае прекращения таких поставок Москва неминуемо пострадает, подчеркнул президент США.

Олаф Шольц, в свою очередь, выразил намерение действовать согласованно в вопросе антироссийских санкций. При этом название российского газопровода канцлер ФРГ не произнес, сообщает "Интерфакс".

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что в случае вторжения на Украину цена для России будет "очень высокой". Политик отметил, что Германия и партнеры прилагают усилия, чтобы найти выход из этой ситуации, причем партнерство с НАТО и ЕС "лучше всего подходит для урегулирования кризиса".

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