Путин указал на игнорирование озабоченностей России по гарантиям безопасности

Это заявление президент России сделал после переговоров с французским коллегой

Главные озабоченности Москвы в предложениях о гарантиях безопасности были проигнорированы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Российский лидер уточнил, что во время переговоров стороны продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности.

Путин напомнил, что предложения содержат три ключевых пункта, касающиеся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем и вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

Однако "центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах", заявил президент России. По его словам, западные партнеры в который раз ссылались на то, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы.

С этим Москва никогда и не спорила, однако у самих членов альянса нет обязанности принимать всех, кто этого пожелает, цитирует Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин рассказал по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Кремле, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы по гарантиям безопасности. Президент России отметил, что Киев взял курс на демонтаж минских соглашений и игнорирует все возможности мирного урегулирования в Донбассе.

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