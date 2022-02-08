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Сборная России опустилась на третью строчку в медальном зачете ОИ-2022

08:44
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Возглавляет таблицу Китай

Российские спортсмены опустились на третье место в неформальном медальном зачете XXIV зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пекине. В активе сборной России — семь медалей (по две золотые и бронзовые, три серебряные).
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Лидирует в медальном зачете Китай благодаря победе в дисциплине биг-эйр своей фристайлистки Эйлин Гу. Теперь в копилке хозяев Олимпиады — три золота и два серебра.

На второе место опустилась Швеция (три награды высшего достоинства). Россия, соответственно, со второй строчки медальной таблицы переместилась на третью, сообщает "Чемпионат".

Розыгрыш медалей на ОИ-2022 продолжается до 20 февраля. Всего на Играх будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Золотые награды в актив России записали лыжник Александр Большунов в скиатлоне на дистанции 30 километров и фигуристы в командном турнире: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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