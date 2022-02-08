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В Думе предложили налоговую льготу для семейных пар

09:18
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Предложение касается налога на вклады

Общую сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов, для целей налогообложения следует повысить до 2 млн рублей. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Ярослав Нилов.
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В обращении к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной парламентарий напомнил, что процентные доходы физических лиц, полученные от банковских вкладов в размере свыше 1 млн рублей, подлежат налогообложению. Однако при этом не учитываются положения гражданского и семейного законодательства, в соответствии с которыми нажитое в браке имущество считается совместным имуществом супругов в равных долях.

К примеру, один из супругов может иметь вклад в размере 1,5 млн рублей, второй может вообще не иметь вклада. В итоге один из них обязан оплатить налог с процентных доходов, хотя фактически данный вклад принадлежит обоим супругам в равных долях в размере менее 1 млн рублей, указал Нилов.

Для подготовки законопроекта, предусматривающего освобождение от НДФЛ процентных доходов по совокупным банковским вкладам супругов в размере до 2 млн рублей, депутат попросил главу ЦБ предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учета вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что налог на доходы с депозитов граждан России на вклады свыше миллиона рублей по итогам 2021 года может частично распространиться на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тысячи рублей. Таким образом, обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей.

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