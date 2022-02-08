Вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов

Спикер Госдумы требует максимально жесткого наказания за такие преступления

Наказание для педофилов должно быть максимально жестким, убежден спикер Госдумы. Вячеслав Володин сообщил, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении для тех, кто уже был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних – или же совершил их против двух и более детей.

"Но осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить. Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима", - написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы считает такой приговор несправедливым – ведь по части 3 статьи 134 Уголовного кодекса предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Володин убежден, что педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Он обратился в генпрокуратуру с просьбой проанализировать практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей.

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