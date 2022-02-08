Аномальные температуры пообещали жителям ряда регионов России

В европейской России температура превысит норму, в Сибири будет аномально холодно

В ближайшие дни на территории России прогнозируется ряд температурных аномалий. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в европейской части России в ближайшие дни температура будет значительно выше нормы. В частности, в Москве и сопредельных регионах аномалии ожидаются в районе плюс 8-10 градусов.

В Санкт-Петербурге температура в течение недели будет на 6-10 градусов выше нормы, ожидается оттепель, в том числе в большинство ночей в течение рабочей недели. При этом прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

На юге Западной и Средней Сибири, напротив, ожидается аномальное похолодание. К концу рабочей недели столбики термометров могут опускаться до 25-35 градусов мороза, это на 4-6 градусов ниже нормы. Вильфанд объяснил это развитием Сибирского антициклона, который определяет холодную погоду на данной территории зимой, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что лето в 2022 году в России будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости. При этом эксперт подчеркнул, что точность таких предсказаний погоды составляет от 60 до 70%.

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