"Путин - источник легитимности": зачем европейские лидеры устремились в Москву

Вслед за Макроном в российскую столицу едет Шольц

Кризис безопасности в Европе обсудили в Вашингтоне на встрече Джо Байдена и Олафа Шольца. Для него это первый визит в США в качестве канцлера Германии. В центре внимания собеседников также были противодействие пандемии коронавируса и глобальному потеплению. Перед началом переговоров американский президент назвал Германию ближайшим союзником Соединённых Штатов. Ровно через неделю Шольц прилетит в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.

Почему европейские лидеры устремились в российскую столицу – об этом в эфире программы "События. 25-й час" порассуждал научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"У нас же абсолютная неопределённость. А когда происходит неопределенность, нужно понять, что происходит. А кто может понять и объяснить, что происходит, лучше Путина, который на политической арене дольше всех? Они приезжают со своей домашней заготовкой: прокукарекать и как они всех поставили на место. Но самое главное, им объяснят, что происходит и на что они могут рассчитывать в рамках своих аппетитов.

Второе, одни только что избрались, как Шольц, у других внутриполитический кризис, как у англичан, третьим избираться. И поскольку вменяемость нынешнего поколения европейских политиков такова, что народ их ненавидит, источник легитимности для них – это Путин. Макрон припал к Путину как к источнику легитимности!" - уверен Михаил Делягин.

Полную версию комментария эксперта смотрите в видео.

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