В Германии захотели отменить наказание за продукты с помоек

Сейчас просто так взять еду с помойки нельзя

Сохранил продукты – сохранил жизнь! Декриминализировать еду с помоек! Брать продукты с помойки не воровство! В Германии экоактивисты перекрыли несколько трасс, ведущих к Берлину и Гамбургу. Двое буквально приклеили себя к проезжей части известным местом. Двое приковали себя цепями. Протестующие – вовсе не голодающие граждане Федеративной республики, а вполне себе сытые и весьма ответственные люди.

Вокруг были разбросаны продукты, символизирующие загнивание общества изобилия и экологическую безответственность. Чего хотят эти люди? Активисты, называющие себя "Повстанцами последнего поколения", идут в бой с лозунгом: "Сохранил продукты – сохранил жизнь!" Выступая против того, что немцы отправляют в помойку слишком много продуктов, которые вполне еще можно съесть. В Германии ежегодно выбрасывают 11 миллионов тонн еды, у которой истек срок годности - вполне пригодные для употребления продукты. Что выбрасывают из холодильника? Вместо потребительской составили мусорную корзину. Из продуктов, приобретенных в супермаркетах, чаще всего выбрасывают яйца, молоко, хлеб, просроченные напитки, варенье и джем, сладости и чипсы. Но зачем дороги перекрывать? Водители, спешившие в Гамбург и Берлин, не разделяли высоких экологических порывов сограждан.

Германский бунт. Он ведь тоже бессмысленный и беспощадный. Зеленые активисты требуют принять законы, которые, во-первых, будут наказывать тех, кто выбрасывает еду и во-вторых, регулировать производство сельхозпродукции. "Зажрались!" - подумают граждане не столь благополучных стран. Тоннами отправлять на помойку яйца и хлеб. С помойками в Германии тоже все непросто. Вот так взять и забрать еду из мусорного контейнера нельзя. В отделение заберут и оштрафуют, как за воровство. Депутат законодательного собрания Гамбурга Тим Штеффен призвал вывести из криминального пространства еду с помоек.

"Не должно быть такого, когда миллионы тонн выбрасываются просто так, а людей отдают под суд. Необходима декриминализация!" - заявил он.

К дороге себя не приклеивал, движение не перекрывал, но нашел отклик в сердцах рядовых немцев. Что немцу деликатес, то русскому комбикорм. Наши активисты пошли дальше немецких товарищей. В Красноярской школе №92 ученик 6А класса придумал специальную машину, которая будет превращать остатки школьных обедов в полезный и питательный комбикорм. На публику не работал. Дороги не перекрывал и еду по автобану не разбрасывал. Немецким товарищам стоит поучиться, прежде чем яйца в помойку выбрасывать и приклеивать себя одним местом к дорогам федерального значения. А то шума много, а в действительности всё не так как на самом деле.

/ "ТВ Центр"

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