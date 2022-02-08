Военные России и Белоруссии отработали уничтожение диверсантов

Идет проверка сил реагирования союзного государства

Силы реагирования Союзного государства России и Белоруссии отработали уничтожение диверсионных групп и бандформирований. В рамках совместных учений до 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск, а с 10 по 20 февраля пройдут маневры "Союзная решимость-2022".

"Личный состав отдельного гвардейского механизированного батальона 6-й ОМБР отработал ведение специальных действий по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника и условным незаконным вооруженным формированием", - сообщили в Минобороны Белоруссии. Отмечается, что мотострелки действовали при поддержке танков и реактивного артиллерийского подразделения.

В совместных учениях будут задействованы почти все вооруженные силы Белоруссии. С российской стороны в маневрах участвуют части Восточного военного округа, ВКС и ВДВ России, передает "Интерфакс".

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