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"Чтобы не упасть": Лазарев сжал булочки на краю пропасти

09:25
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Певец побывал на вулкане в Никарагуа

Сергей Лазарев продолжает свое путешествует по Центральной Америке. Накануне певец побывал в Никарагуа и провел для своих подписчиков в инстаграме своего рода экскурсию на действующий вулкан Масая. Певец дождался темноты, чтобы поклонники насладились эффективными кадрами пылающей и дымящейся лаве.

"Невероятные краски. Впервые вижу живьем лаву! Я в шоке", – восхищался увиденным певец.

Ради красивых кадров (себя, а не вулкана) певец даже пошел на риск и залез на парапет.

"Сижу на краю пропасти, сжимая булочками парапет, чтобы не упасть. А по ту сторону – лава! Ну где мозг?" – задался вопросом исполнитель.

А после экскурсии на вулкан Лазарев заглянул в ресторан быстрого питания известной сети. Певца настолько восхитил сэндвич со свининой со вкусом барбекю, что он съел их два ("сожрал", - как признался сам Лазарев).

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