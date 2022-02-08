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Путин рассказал о предложении предоставить Порошенко политическое убежище

08:52
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Это произошло в период президентства Порошенко

Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище в то время, когда Порошенко занимал пост президента Украины.
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Путин, по его словам, говорил Порошенко, "что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище". Однако украинский лидер "иронизировал много по этому вопросу".

Президент России подчеркнул, что Петр Порошенко "наделал много ошибок", прежде всего в вопросах урегулирования ситуации в Донбассе. Однако преследование бывшего украинского лидера как государственного преступника Путин счел чрезмерной заявкой на успех действующих властей.

С учетом этого Владимир Путин заявил, что готов повторить предложение политического убежища Петру Порошенко, сообщает РИА Новости.

Петр Порошенко на Украине является фигурантом уголовного дела о госизмене и финансировании терроризма. Экс-главе государства грозит до 15 лет лишения свободы.

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