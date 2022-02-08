Путин рассказал о предложении предоставить Порошенко политическое убежище

Это произошло в период президентства Порошенко
Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище в то время, когда Порошенко занимал пост президента Украины.
Путин, по его словам, говорил Порошенко, "что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище". Однако украинский лидер "иронизировал много по этому вопросу".
Президент России подчеркнул, что Петр Порошенко "наделал много ошибок", прежде всего в вопросах урегулирования ситуации в Донбассе. Однако преследование бывшего украинского лидера как государственного преступника Путин счел чрезмерной заявкой на успех действующих властей.
С учетом этого Владимир Путин заявил, что готов повторить предложение политического убежища Петру Порошенко, сообщает РИА Новости.
Петр Порошенко на Украине является фигурантом уголовного дела о госизмене и финансировании терроризма. Экс-главе государства грозит до 15 лет лишения свободы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram