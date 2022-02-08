Пекин выступил против расширения "бесполезного" блока НАТО

Пережиток холодной войны не может обеспечить безопасность в мире

НАТО – пережиток холодной войны. Региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений, убеждены в Пекине. Усилия блока, предпринимаемые якобы для обеспечения безопасности, бесполезны, подчеркнули в представительстве КНР в Евросоюзе.

"Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Дальнейшее расширение НАТО никак не способствует безопасности и стабильности в мире. Подобные попытки альянса лишь способствуют формированию политических блоков и обостряют противостояние в военной сфере, подчеркивается в заявлении представительства Китая.

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