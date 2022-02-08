Аналитики назвали продукты — лидеры по росту цен в 2021 году

В январе 2022 года цены на продукты в несетевой рознице выросли на 10% к январю 2021 года

За 2021 год в российских магазинах значительнее всего выросли цены на гречку (на 24%), сосиски (на 22%) и пельмени (на 21%). Об этом во вторник. 8 февраля, рассказали специалисты компании "Эвотор".

За период с января 2022 года по январь 2021 года также значительно подорожали пряники и вафли (на 18%), пюре и лапша быстрого приготовления (на 17%). В целом в январе 2022 года цены на продукты в несетевой рознице выросли на 1% по сравнению с декабрем 2021 года и на 10% — по сравнению с январем 2021 года.

С декабря по январь сильнее всего подорожали зефир, пастила и шоколадные конфеты (на 4%), макароны, гречка, рис, пряники и вафли (на 3%), пшеничная мука, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы, консервированные готовые блюда и овощи (на 2%).

Творожки, пюре и лапша быстрого приготовления, выпечка, шоколадная плитка, печенье и томатная паста также выросли в цене на 2%. Цены на молоко, мармелад, воду, газированные напитки, молотый кофе, мясные полуфабрикаты за месяц увеличились на 1%.

Не изменились цены на растительное масло, пельмени, чай, конфеты, шоколадные батончики, детские напитки. Подешевели кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе — на 1%, какао и творог — на 3%, сообщает ТАСС.

Из-за подорожания продуктов романтический ужин в День святого Валентина, 14 февраля, обойдется россиянам в 6416 рублей. Экономист рассказала, что годом ранее расходы составили бы 6130 рублей.

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