"Разберемся без Москвы": Порошенко отказался от политического убежища

Экс-президент считает, что Украине не нужна российская забота

Предложение президента России Владимира Путина о политическом убежище возмутило бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Пятый президент Украины считает: и он сам, и страна в целом разберутся со своими проблемами без участия Москвы.

"Мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике... уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - заявил Порошенко.

О том, что Петру Порошенко предлагалось политическое убежище в России, стало известно 7 февраля. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает "Интерфакс".

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