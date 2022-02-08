Еще три фигуранта появились в деле о гибели пациентов медцентра в Петербурге

Заместителям главврача и старшей медсестре предъявили обвинение

В рамках расследования уголовного дела об отравлении контрафактными лекарствами пациентов в "Городском консультативно-диагностическом центре № 1" в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение еще трем должностным лицам. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказали в Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что новыми фигурантами дела являются заместители главного врача лечебного учреждения. Им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также обвинение предъявлено старшей медсестре медцентра.

Решается вопрос об избрании меры пресечения новых обвиняемым, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в медцентре на протяжении длительного времени использовали контрафактный химический препарат для обследования органов желудочно-кишечного тракта. В результате пострадали более 20 пациентов, семь человек скончались.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В рамках расследования дела главного врача медцентра Евгения Попова арестовали.

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