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Факел огня в семь метров: в Мытищах вспыхнул газопровод

10:33
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Прокуратура начала проверку

В подмосковных Мытищах загорелся участок газопровода.

Инцидент произошел в районе деревни Беляниново во время строительных работ проходящей рядом объездной дороги. Высота пламени достигала семи метров, передает агентство "Москва".

На данный момент возгорание ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, рабочие повредили подземный газопровод.

Прокуратура Московской области начала проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства в сфере газоснабжения, а также обеспечению техники безопасности при производстве работ.

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