Новая Зеландия призвала своих граждан покинуть Украину

Ситуация может измениться очень быстро, предупредил МИД

Граждан Новой Зеландии призвали покинуть территорию Украины. В МИД страны предупредили, что ситуация может измениться очень быстро.

"С учетом риска изменения ситуации с безопасностью на Украине за короткий промежуток времени, жителям Новой Зеландии, чье присутствие там необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну коммерческими способами", - цитирует представителя министерства телеканал 1News.

Пока что в консульство на Украине обратилось небольшое число новозеландцев. По данным сервиса SafeTravel, в стране находятся около 30 граждан Новой Зеландии. Их призывают привести документы в порядок и быть готовыми покинуть страну.

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