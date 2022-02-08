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Новая Зеландия призвала своих граждан покинуть Украину

10:40
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Ситуация может измениться очень быстро, предупредил МИД

Граждан Новой Зеландии призвали покинуть территорию Украины. В МИД страны предупредили, что ситуация может измениться очень быстро.

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"С учетом риска изменения ситуации с безопасностью на Украине за короткий промежуток времени, жителям Новой Зеландии, чье присутствие там необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну коммерческими способами",  - цитирует представителя министерства телеканал 1News.

Пока что в консульство на Украине  обратилось небольшое число новозеландцев. По данным сервиса SafeTravel, в стране находятся около 30 граждан Новой Зеландии. Их призывают привести документы в порядок и быть готовыми покинуть страну.

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